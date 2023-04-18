В России оценили план Макрона по миру между Москвой и Киевом

«Но с другой стороны, непонятна реакция, в том числе и Макрона, на китайскую инициативу. Если бы действительно были бы какие-то искренние позывы, то реакция была бы давно, и она была бы адекватной. Я не вижу перспектив у этого», — сообщил Чепа.