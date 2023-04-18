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19 минут назад

В России оценили план Макрона по миру между Москвой и Киевом

Lenta.ruиещё 4

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о намерении президента Франции Эммануэля Макрона обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что не видит перспектив в готовящейся стратегии Макрона.

В России оценили план Макрона по миру между Москвой и Киевом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее стало известно, что президент Франции намерен обратиться к КНР с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечается, что Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

Стратегия Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.

«Но с другой стороны, непонятна реакция, в том числе и Макрона, на китайскую инициативу. Если бы действительно были бы какие-то искренние позывы, то реакция была бы давно, и она была бы адекватной. Я не вижу перспектив у этого», — сообщил Чепа.

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Текст состоит из 12 пунктов. Ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

Политика,Эммануэль Макрон,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,ООН,
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