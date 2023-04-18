Стало известно о встрече Лукашенко и Пушилина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщает БЕЛТА.
Во время переговоров Лукашенко отметил тяжесть жизни людей в условиях продолжающихся боевых действий и задался вопросом, чем в данной ситуации Минск может помочь Донецку.
«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100 процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заявил глава государства.