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13 минут назад

Стало известно о встрече Лукашенко и Пушилина

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

Стало известно о встрече Лукашенко и Пушилина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время переговоров Лукашенко отметил тяжесть жизни людей в условиях продолжающихся боевых действий и задался вопросом, чем в данной ситуации Минск может помочь Донецку.

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100 процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заявил глава государства.

Политика,Александр Лукашенко,
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