Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД стран G7

«Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО. И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч», — отметил Медведев.