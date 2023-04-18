$81.63+0.1289.66-0.50
15 минут назад

Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД стран G7

Lenta.ru

Министры иностранных дел стран G7 являются «лживыми тварями». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД стран G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, главы внешнеполитических ведомств стран группы семи «твердят» о недопустимости ядерной войны, однако сами не каются за имевшее место использование этого типа вооружения.

В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

«Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО. И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что в своей речи о бомбардировке японских городов глава Госдепа США Энтони Блинкен не упомянул, какая именно страна осуществила сброс атомных бомб.

«Какой позор!» — завершил свой пост политик.

Ранее Блинкен заявлял, что страны G7 остаются приверженными повышению усилий по разоружению с целью построения более безопасного мира.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий