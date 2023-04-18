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11 минут назад

Колокольцев: силовые структуры Украины участвовали в организации нарколабораторий в РФ

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МВД России фиксирует непосредственное участие сотрудников украинских силовых структур в организации подпольных нарколабораторий в стране, а также вербовке людей в наркодилеры. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев во вторник на 27-м заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства в Москве.

Колокольцев обвинил силовые структуры Украины в организации нарколабораторий в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий, а завербованные ими наркодилеры "для надежности" предварительно проверялись на полиграфе", - сказал он.

Колокольцев также отметил, что благодаря предпринимаемым усилиям ситуация остается контролируемой. В то же время он обозначил ряд проблем, требующих общего внимания. В частности, на территории Союзного государства изымаются практически все виды наркотиков - от растительных до синтетических. Их ассортимент постоянно расширяется, а схемы сбыта становятся все более изощренными. Кроме того, применяются средства анонимной коммуникации, в том числе для активного вовлечения молодежи в наркобизнес.

Политика,Владимир Колокольцев,МВД России,
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