$81.63+0.1289.66-0.50
36 минут назад

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО

Газета.Ru

Депутаты фракции »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили на заключение в правительство РФ проект закона об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, депутаты предложили освободить от уплаты транспортного налога участников СВО, которые владеют легковыми автомобилями с мощностью двигателя до 150 л.с., моторными лодками с мощностью двигателя до 20 л.с., а также мотоциклами и мотороллерами с мощностью мотора до 35 л.с.

Также в документе предлагается освободить от транспортного налога на легковые автомобили и автобусы участников СВО, у которых на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей.

Политика,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий