В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО

Депутаты фракции »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили на заключение в правительство РФ проект закона об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, депутаты предложили освободить от уплаты транспортного налога участников СВО, которые владеют легковыми автомобилями с мощностью двигателя до 150 л.с., моторными лодками с мощностью двигателя до 20 л.с., а также мотоциклами и мотороллерами с мощностью мотора до 35 л.с.