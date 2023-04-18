В Кремле раскрыли подробности поездок Путина в штабы Херсонской области и ЛНР

В пресс-службе Кремля заявили, что поездки президента РФ Владимира Путина в военные штабы в Херсонской области и ЛНР заранее не готовились. Об этом сообщает ТАСС.

18 апреля в Кремле рассказали, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

В штабе «Днепр» Путин провел совещание, на котором обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. С докладами выступили командующий ВДВ Михаил Теплинский и командующий группировкой войск «Днепр» Олег Макаревич.

В штабе «Восток» Путин заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке в ЛНР.

В Кремле подчеркнули, что совещания в штабах также не были подготовлены заранее.