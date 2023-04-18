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МИД РФ: США милитаризируют информпространство, что грозит вооруженным столкновением

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Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что США ведут милитаризацию информационного пространства совместно со своими союзниками, что чревато вооруженным столкновением. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД РФ предупредили о возможном вооруженном столкновении с США
© ТАСС

По словам Люкманова, действия США в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира", а иллюстрацией соответствующей американской политики является то, что в стране официально создано действующее в рамках вооруженных сил так называемое киберкомандование. Люкманов отметил, что уже сейчас США и их союзниками используются информационно-коммуникационные технологии "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов", а также блокировки действия серверов.

"Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", - подчеркнул Люкманов.

В январе замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС заявлял, что США вербуют хакеров и тренируют "IT-армию" Украины. Он отмечал, что Вашингтон на практике реализует свои агрессивные доктрины и киберкомандование проводит операции против России.

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