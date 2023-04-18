В МИД РФ предупредили о возможном вооруженном столкновении с США

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что США ведут милитаризацию информационного пространства совместно со своими союзниками, что чревато вооруженным столкновением. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Люкманова, действия США в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира", а иллюстрацией соответствующей американской политики является то, что в стране официально создано действующее в рамках вооруженных сил так называемое киберкомандование. Люкманов отметил, что уже сейчас США и их союзниками используются информационно-коммуникационные технологии "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов", а также блокировки действия серверов.
"Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", - подчеркнул Люкманов.
В январе замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС заявлял, что США вербуют хакеров и тренируют "IT-армию" Украины. Он отмечал, что Вашингтон на практике реализует свои агрессивные доктрины и киберкомандование проводит операции против России.