В МИД РФ предупредили о возможном вооруженном столкновении с США

По словам Люкманова, действия США в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира", а иллюстрацией соответствующей американской политики является то, что в стране официально создано действующее в рамках вооруженных сил так называемое киберкомандование. Люкманов отметил, что уже сейчас США и их союзниками используются информационно-коммуникационные технологии "для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов", а также блокировки действия серверов.