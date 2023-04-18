Лавров и глава МИД Бразилии обсудили взаимодействие на многосторонних площадках

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили вопросы взаимодействия двух стран на многосторонних площадках. Об этом сообщается во вторник на сайте российского дипведомства.

"Особое внимание было уделено ключевым сюжетам глобальной повестки дня и региональной проблематики, включая вопросы взаимодействия России и Бразилии на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, Группе двадцати, подтверждено намерение продолжать сверку часов между внешнеполитическими ведомствами двух стран на предмет сопоставления и координации подходов на международной арене", - говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах стороны проанализировали ход совместной работы по укреплению российско-бразильских отношений, а также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Российская и бразильская делегации во главе с министрами иностранных дел 17 апреля провели переговоры во дворце МИД в Бразилиа. Позднее Лавров посетил Лулу да Силву с визитом в его официальной резиденции - Дворце Алворада.