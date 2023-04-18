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Лавров и глава МИД Бразилии обсудили взаимодействие на многосторонних площадках

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили вопросы взаимодействия двух стран на многосторонних площадках. Об этом сообщается во вторник на сайте российского дипведомства.

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили взаимодействие на многосторонних площадках
© ТАСС

"Особое внимание было уделено ключевым сюжетам глобальной повестки дня и региональной проблематики, включая вопросы взаимодействия России и Бразилии на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, Группе двадцати, подтверждено намерение продолжать сверку часов между внешнеполитическими ведомствами двух стран на предмет сопоставления и координации подходов на международной арене", - говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах стороны проанализировали ход совместной работы по укреплению российско-бразильских отношений, а также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Российская и бразильская делегации во главе с министрами иностранных дел 17 апреля провели переговоры во дворце МИД в Бразилиа. Позднее Лавров посетил Лулу да Силву с визитом в его официальной резиденции - Дворце Алворада.

Лавров с 17 по 21 апреля находится в турне по странам Латинской Америки. В ходе поездки он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

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