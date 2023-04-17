$81.63+0.1289.66-0.50
9 минут назад

Джабаров напомнил послу Британии о деле Скрипалей после требования освободить Кара-Мурзу*

Ura.Ru

Послы Британии требуют освободить журналиста Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), при этом сами держат у себя Юлию Скрипаль (дочь работавшего на британские спецслужбы экс-сотрудника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Скрипаля — прим. URA.RU), которая была отравлена в Лондоне нервно-паралитическим веществом. Так замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал требования Британии предоставить доступ к Кара-Мурзе.

Джабаров напомнил Британии о деле Скрипалей после требования о Кара-Мурзе*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Совсем британцы обнаглели. Требует доступа к Кара-Мурзе, который по рождению гражданин России (британское подданство приобретено совсем недавно). Господа британцы! А как насчет доступа к гражданке Юлии Скрипаль, которую вы прячете много российских лет? Неизвестно, что с ней? И жива ли?» — написал Владимир Джабаров в telegram-канале.

В посте он напомнил об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позиция властей Лондона заключается в том, что отец и дочь подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. В марте этого года в посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в городе Солсбери в 2018 году, чтобы начать подготовку к настраиванию своего населения против России.

Британия запросила консульский доступ к Кара-Мурзе*

Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его якобы преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается.

* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

Политика,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Владимир Джабаров,Минюст России,Генштаб,Мосгорсуд,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий