В МИД России объяснили цель возобновления инспекций судов с зерном

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали (их соблюдать. — RT)», — цитирует дипломата РИА Новости.