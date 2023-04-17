Посольство США в РФ отклонило приглашение посетить заседание комиссии Госдумы

Дипмиссия США в Москве отклонила приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы. Об этом пишет ТАСС.
Заседание пройдет 18 апреля. Комиссия изучит вопросы любого потенциального внешнего влияния на внутренние дела страны. Кроме того, она рассмотрит вопрос о надзоре за соблюдением правил об иностранных агентах и законодательства о зарубежных неправительственных организациях.
Трейси была приглашена для дачи пояснений о работе американских биологических исследовательских центров в Украине. Однако это предложение было отклонено.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ изучит обнаруженные в украинских биолабораториях 240 различных патогенов опасных болезней, в том числе сибирскую язву и холеру. Образцы были взяты в четырех лабораториях.