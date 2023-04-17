Посольство США в РФ отклонило приглашение посетить заседание комиссии Госдумы

Дипмиссия США в Москве отклонила приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

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Заседание пройдет 18 апреля. Комиссия изучит вопросы любого потенциального внешнего влияния на внутренние дела страны. Кроме того, она рассмотрит вопрос о надзоре за соблюдением правил об иностранных агентах и законодательства о зарубежных неправительственных организациях.

Трейси была приглашена для дачи пояснений о работе американских биологических исследовательских центров в Украине. Однако это предложение было отклонено.