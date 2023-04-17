О силах ВМФ и декларациях сотрудников Кремля: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о декларациях сотрудников Кремля, возможности использования сил ВМФ, установке московского времени в новых регионах и зерновой сделке. Главные заявления Пескова на очередном брифинге в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

О публикации деклараций сотрудников Кремля

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Сотрудники Кремля сдали декларации в установленное время, в настоящий момент они изучаются с участием специальных служб и налоговой, но их публикация не предусмотрена. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства, пишет РИА Новости.

«Мы их сдали в наши соответствующие контрольные подразделения, сейчас они там изучаются, и так далее, там принимают участие специальные службы, и налоговая, и так далее, но публикация не предусматривается», - пояснил Песков, отметив, что в Кремле не видят коррупционных рисков в непубликации деклараций, так как их проверка проходит в обычном режиме.

О переходе новых регионов России на московское время

По словам Дмитрия Пескова, переход Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на московское время является символичным. Об этом пишет ТАСС.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что в первую очередь решение было обусловлено географической необходимостью.

«И, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, символизм, и это очень правильно», - отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал 14 апреля закон о переводе четырех новых регионов РФ на московское время. Теперь они входят во вторую часовую зону. До этого в этих регионах действовало киевское время.

О встрече Путина и Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу был на докладе у российского лидера Владимира Путина и 16 апреля, и 17 апреля. Среди тем обсуждения была и внезапная проверка Тихоокеанского флота, отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что слова главы государства о возможности использования сил флота ВС РФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России.

«Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь», - пояснил он, отметив, что на сегодняшней встрече Путина и Шойгу не обсуждалась ситуацию с Артемовском (украинское название - Бахмут), в том числе возможность его взятия.

О перспективах зерновой сделки

Ситуация с исполнением ряда условий зерновой сделки не имеет тенденции к улучшению, а перспективы ее не радужные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению», - заметил он.

Напомним, что с июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставлялось по земле в соседние страны. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия по доступу удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки не выполняются.

О попытках США вести разведывательную деятельность в России

Комментируя утечку секретных данных Пентагона, которые свидетельствуют о проникновении американских спецслужб в российские структуры, пресс-секретарь президента напомнил, что США никогда не оставляли попыток вести разведдеятельность в России.

«США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны. В данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу», - заметил Песков.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО, а также еще ряда областей деятельности Вашингтона. Раскрытыми могли оказаться более 100 документов. Ущерб от произошедшего в США уже оценили как значительный.

О приговоре Кара-Мурзе*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать приговор общественному деятелю и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом), который был осужден на 25 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз», - заметил Песков.

Ранее Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу* виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды (п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ) и в осуществлении деятельности нежелательной организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ.