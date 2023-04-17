Захарова оценила передачу Чехией марокканских танков Украине

Передача Украине марокканских танков, которые до этого находились в Чехии на модернизации и ремонте, является вопиющим случаем. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила подобное действие со стороны Праги, совершенного при поддержке западных государств.

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«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — говорится в тексте сообщения.

В январе стало известно, что Марокко передало Киеву танки Т-72Б. Первая партия из примерно 20 танков была отправлена в Чехию на модернизацию, а уже оттуда будет передана в Вооруженные силы Украины.