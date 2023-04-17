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Песков рассказал о попытках США вести разведку в России

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США никогда не оставляли попыток наладить разведывательную деятельность в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют «Известия».

Песков рассказал о попытках США вести разведку в России
© РИА Новости

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. В данном случае они выполняют свою работу», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. «Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия», — сказал он.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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