Песков рассказал о попытках США вести разведку в России

США никогда не оставляли попыток наладить разведывательную деятельность в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют «Известия».

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«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. В данном случае они выполняют свою работу», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. «Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия», — сказал он.