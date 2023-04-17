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Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений по биолабораториям

Американского посла в России Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы 18 апреля. Она должна дать объяснения по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений по биолабораториям
© РИА Новости

Комиссия занимается расследованием случаев вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. На комиссии также обсудят вопросы о контроле за соблюдением законодательства об иноагентах и регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций в стране. Заседание пройдет в среду, 18 апреля.

Ранее комиссия подготовила инициативу о введении в стране уголовной ответственности за ведение деятельности незарегистрированных зарубежных НПО. Эти вопросы также будут обсуждаться на заседании.

Ранее в МИД РФ заявили, что после начала спецоперации США, вероятно, стали переносить свои биолаборатории с территории Украины. Вероятно, их переместили в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, функции заказчика были переложены с Пентагона на гражданские структуры, чтобы «замести следы».

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