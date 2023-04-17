Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений по биолабораториям

Американского посла в России Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы 18 апреля. Она должна дать объяснения по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Комиссия занимается расследованием случаев вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. На комиссии также обсудят вопросы о контроле за соблюдением законодательства об иноагентах и регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций в стране. Заседание пройдет в среду, 18 апреля.

Ранее комиссия подготовила инициативу о введении в стране уголовной ответственности за ведение деятельности незарегистрированных зарубежных НПО. Эти вопросы также будут обсуждаться на заседании.