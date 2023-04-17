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7 минут назад

Посла США пригласили в Госдуму для пояснений о биолабораториях

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Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает ТАСС.

Посла США Трейси пригласили в Госдуму для дачи пояснений по биолабораториям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседники агентства уточнили, что решение связано с деятельностью американских биолабораторий на Украине — предполагается, что дипломат даст соответствующие разъяснения.

Отмечается, что в ходе заседания, которое состоится во вторник, 18 апреля, депутаты обсудят вопросы госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории страны.

10 марта Минобороны России заявило о планах США по расширению биологической программы на Украине. В министерстве сообщили, что российские специалисты обнаружили свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

Российское оборонное ведомство также предупреждало, что Служба безопасности Украины и полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) готовят провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове.

Политика,Линн Трейси,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",Минобороны России,СБУ,Госдума,
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