В МИД перечислили условия возвращения к ДСНВ

В МИД России перечислили условия возвращения к реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает газета «Известия».
«Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора», — говорится в ответе ведомства.
Кроме того, США понадобится решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора. Американским властям также следует найти методы и формы учета фактора совокупного ядерного арсенала с Великобританией и Францией, которые являются союзниками по НАТО.