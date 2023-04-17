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22 минуты назад

В МИД перечислили условия возвращения к ДСНВ

Lenta.ru

В МИД России перечислили условия возвращения к реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает газета «Известия».

В МИД перечислили условия возвращения к ДСНВ
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, США понадобится решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора. Американским властям также следует найти методы и формы учета фактора совокупного ядерного арсенала с Великобританией и Францией, которые являются союзниками по НАТО.

Политика,МИД России,НАТО,
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