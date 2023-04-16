$81.50-0.1790.16+0.16
12 минут назад

Глава минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений России и Китая

Lenta.ruиещё 4

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. Об этом заявил глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу.

Глава минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, отношения двух стран очень устойчивы и строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.

Глава минобороны КНР объяснил свое особое отношение к России

«Под вашим стратегическим руководством и председателя КНР Си Цзиньпина мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи с российским лидером Ли Шанфу также отметил, что сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий