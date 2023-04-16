Глава минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений России и Китая

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. Об этом заявил глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу.

По его словам, отношения двух стран очень устойчивы и строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.

«Под вашим стратегическим руководством и председателя КНР Си Цзиньпина мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным .

В ходе встречи с российским лидером Ли Шанфу также отметил, что сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной.