$81.50-0.1790.16+0.16

Сенатор оценил ситуацию с сорванным флагом Украины у здания ассамблеи СНГ

19

Украина формально не выходила из Союза независимых государств, а потому флаг страны должен находиться у здания межпарламентской ассамблеи СНГ наряду с другими, считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Таким образом он отреагировал на новость о том, что флаг Украины был сорван неизвестным человеком. В своем Telegram-канале сенатор подчеркнул, что даже военная операция сейчас ведется не против Украины, а за нее.

Сенатор оценил ситуацию с сорванным флагом Украины у здания ассамблеи СНГ
© globallookpress.com

Поспорю с теми, кто гневно осуждает наличие флага Украины перед Таврическим дворцом в Петербурге, где он соседствует с другими флагами стран СНГ. Во-первых, Украина формально не вышла из Содружества, а, следовательно, ее флаг вывешен наряду с другими перед штаб-квартирой Парламентской Ассамблеи СНГ вполне обоснованно. Но важнее усвоить и другое. Наша специальная операция ведется не против Украины, а за Украину, — написал Карасин.

Сенатор считает, что произошедшее похоже на то, что делают граждане Украины с российскими святынями в своей стране. По его мнению, «Россия должна жить своим умом и не копировать идиотизм врагов».

Карасин прокомментировал ситуацию с украинским флагом на МПА СНГ

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина официально не прекращала отношения с СНГ и его структурами. Он также напомнил, что на сайтах Исполкома СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ Украина упоминается как член организации.

19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий