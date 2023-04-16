Сенатор оценил ситуацию с сорванным флагом Украины у здания ассамблеи СНГ

Поспорю с теми, кто гневно осуждает наличие флага Украины перед Таврическим дворцом в Петербурге, где он соседствует с другими флагами стран СНГ. Во-первых, Украина формально не вышла из Содружества, а, следовательно, ее флаг вывешен наряду с другими перед штаб-квартирой Парламентской Ассамблеи СНГ вполне обоснованно. Но важнее усвоить и другое. Наша специальная операция ведется не против Украины, а за Украину, — написал Карасин.