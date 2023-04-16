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11 минут назад

Посол России рассказал об обстановке в Судане

Lenta.ru

Интенсивность боевых столкновений между сторонами конфликта в Судане снижается, рассказал посол России в африканской стране Андрей Черновол. Его цитирует ТАСС.

Посол России рассказал об обстановке в Судане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, ночь с 15 на 16 апреля прошла довольно тихо.

«С утра боевые действия возобновились, но сейчас уже пошли на спад», — пояснил посол, отметив, что в районах, где живут работники посольства, интенсивность боестолкновений резко снизилась.

Он также заверил, что россиян среди пострадавших из-за конфликта нет.

Кроме того, Черновол объяснил, что армия Судана отказывается вести переговоры с Силами быстрого реагирования (СБР), называя их повстанцами, но при этом предлагает всем желающим перейти на свою сторону.

Ночью 16 апреля сообщалось, что армия Судана взяла под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования в городе Омдурман, находящегося недалеко от столицы, после того, как военные произвели обстрел расположенного там же лагеря СБР.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования начались в столице страны Хартуме 15 апреля.

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