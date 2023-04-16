В России отреагировали на планы Финляндии нарушить договор

«Любое соглашение, которое заключается между сторонами, либо имеет срок действия, либо стороны рассчитывают, что оно будет бессрочным. Как показывает историческая практика, при изменении ситуации в межгосударственных отношениях, очень часто происходят корректировки ранее достигнутых договоренностей. Россия потому и выступала против втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, что это создавало дополнительные угрозы безопасности на европейском континенте, а значит и в мире в целом», — добавил парламентарий.