$81.50-0.1790.16+0.16
9 минут назад

В России отреагировали на планы Финляндии нарушить договор

Lenta.ruиещё 7

Россия готова ответить Финляндии, если страна решит нарушить договор о демилитаризации Аландских островов. Так на дискуссию в финских политических кругах в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В России отреагировали на планы Финляндии нарушить договор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что сейчас обсуждается в связи со вступлением Финляндии в НАТО, дезавуирование отдельных соглашений, связанных с обеспечением безопасности, является крайне негативным фактором», — сказал депутат

Если планы Финляндии воплотятся в жизнь, Россия будет вынуждена перераспределить военный контингент по своей территории, а также будет укреплять сотрудничество в сфере безопасности Союзного государства и всей Белоруссии, отметил Новиков.

«Любое соглашение, которое заключается между сторонами, либо имеет срок действия, либо стороны рассчитывают, что оно будет бессрочным. Как показывает историческая практика, при изменении ситуации в межгосударственных отношениях, очень часто происходят корректировки ранее достигнутых договоренностей. Россия потому и выступала против втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, что это создавало дополнительные угрозы безопасности на европейском континенте, а значит и в мире в целом», — добавил парламентарий.

Как сообщила финская газета Ilta-Sanomat, после присоединения к НАТО Хельсинки задумался о возможности разрыва соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов. Этот вопрос поднимают некоторые кандидаты в депутаты финского парламента в преддверии выборов.

В Финляндии задумались над нарушением соглашения с Россией

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии. С 1856 года после подписания Парижского договора по итогам Крымской войны стали демилитаризованной территорией.

Политика,Видео,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий