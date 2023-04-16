Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных с Пасхой, отметив, что этот праздник укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости.
"С Воскресением Христовым! Сердечно поздравляю с праздником! Светлая Пасха наполняет наши сердца радостью и надеждой, укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости. Желаю вам счастья, здоровья и любви!" - написал он воскресенье в Telegram-канале.
Православные верующие во всем мире в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.