Володин поздравил православных с Пасхой

"С Воскресением Христовым! Сердечно поздравляю с праздником! Светлая Пасха наполняет наши сердца радостью и надеждой, укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости. Желаю вам счастья, здоровья и любви!" - написал он воскресенье в Telegram-канале.