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Володин поздравил православных с Пасхой

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных с Пасхой, отметив, что этот праздник укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Володин поздравил православных с Пасхой
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"С Воскресением Христовым! Сердечно поздравляю с праздником! Светлая Пасха наполняет наши сердца радостью и надеждой, укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости. Желаю вам счастья, здоровья и любви!" - написал он воскресенье в Telegram-канале.

Православные верующие во всем мире в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.

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