Захарова прокомментировала запрет Польши на импорт зерна из Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды, заявившего о том, что запрет на импорт украинского зерна в республику "касается и его транзита в третьи страны".
Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале. "Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий", - заявила дипломат По ее мнению, с украинским населением "вообще никто не будет разговаривать", когда "граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой".
"И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии", - добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает неприемлемыми односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия. 15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.