Захарова прокомментировала запрет Польши на импорт зерна из Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды, заявившего о том, что запрет на импорт украинского зерна в республику "касается и его транзита в третьи страны".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале. "Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий", - заявила дипломат По ее мнению, с украинским населением "вообще никто не будет разговаривать", когда "граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой".

"И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии", - добавила Захарова.