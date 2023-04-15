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Украина ввела санкции против дочери Шойгу

Под новые санкции Украины попала Ксения Шойгу, дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу. Указ о санкциях подписал президент страны Владимир Зеленский, он опубликован на сайте офиса.

Украина ввела санкции против дочери Шойгу
© РИА Новости

Отмечается, что принимаемые против Шойгу на следующие 50 лет персональные ограничения предусматривают блокировку активов, полную остановку торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок товаров на территории Украины.

Кроме того, Киев ввел санкции против ряда российских спортсменов — среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух и футболист московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

В санкционный список также попали фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.

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