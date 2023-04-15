$81.50-0.1790.16+0.16
24 минуты назад

В Китае усомнились в достижении Западом желаемого результата на Украине

Lenta.ruиещё 1

Военные действия на Украине и их дальнейшая поддержка не помогут Западу и США достичь желаемого результата, считает аналитик Ян Оберд. Его статья опубликована в китайском издании Global Times.

По мнению обозревателя, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО находятся в сложном положении — они сталкиваются с проблемами в экономике, хотя изначально планировалось, что вооруженный конфликт на Украине будет ослаблять Россию.

«Предполагаю, что Евросоюз и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт», — поделился мнением аналитик, подчеркнув, в конфликте не будет победителей в случае, если ЕС и НАТО продолжат поставлять Киеву оружие.

Оберд предлагает два условия для остановки конфликта. Он говорит о необходимости обеспечить Украину нейтралитетом, а не членством в Североатлантическом альянсе. Также нужно, чтобы инструментом сосуществования России и Украины было не оружие, а дипломатия, считает он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижении целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году. По его мнению, Киев не добьется возвращения территорий.

Политика,В мире,Видео,Марк Милли,НАТО,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий