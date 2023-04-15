Российское посольство выступило с заявлением по ситуации в Судане

Боестолкновения спецназа и армии в Судане прокомментировали в посольстве России. Дипломаты призвали конфликтующие стороны к немедленным переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

Посольство выразило обеспокоенность из-за эскалации насилия. Дипломаты РФ призвали стороны к скорейшему прекращению огня. Российских граждан попросили не подвергать себя опасности.

«Призываем находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении дипмиссии.

В субботу, 15 апреля в столице Судана Хартуме и городе Мероэ начались боевые действия между подразделениями спецназа (Силы быстрого реагирования) и частями регулярной армии. Применяется как стрелковое, так и тяжелое оружие.