В Госдуме предложили создать пилотную программу по социальной интеграции беженцев

В Воронежской области может начать работу пилотный проект по социальной интеграции беженцев, сообщил RT депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. В рамках проекта предполагается обеспечить беженцев временным и постоянным жильём, содействовать получению ими гражданства РФ, а также помогать им найти работу.

Российские парламентарии предложили создать программу социальной интеграции беженцев. Как сообщил RT член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов, такой проект планируется запустить в Воронежской области в пилотном режиме.

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«Мы в ответе за каждого, кто нам доверился, — рассказал RT депутат Госдумы. — Также попробуем при поддержке региональной администрации реализовать вместе с ними волонтёрский проект для поддержки наших мобилизованных, принять участие в котором могут и беженцы. Волонтёрство — один из элементов социальной интеграции, важный, но не основной».

Начальник Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Юрий Шевченко, который участвует в разработке проекта, рассказал RT, что именно будет входить в программу социальной интеграции. По его словам, она состоит из пяти основных пунктов: «Первое — обеспечить людей питанием, оказать им медицинскую помощь, предоставить гуманитарную помощь, а также дать временное жильё». Под этим подразумеваются не только пункты временного размещения (ПВР), но и съёмное жильё, и квартиры, которые владельцы предоставляют безвозмездно в качестве гуманитарной помощи, уточнил он.

«Второй пункт — содействовать процессу получения гражданства РФ. Тут можно помочь со сбором и заполнением документов, их переводом, доставкой в больницу для прохождения медкомиссии, а также с оформлением временной регистрации. Третье — помощь беженцам в поиске работы и официальном трудоустройстве, — перечисляет Юрий Шевченко. — И два самых сложных пункта: обеспечить человека постоянным жильём и выстроить просветительскую работу касательно разночтений истории в России и на Украине. Чтобы люди понимали процессы, участниками которых стали, и их предпосылки».

По словам автора проекта, социальная интеграция требуется не только людям, приехавшим в Россию из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и тем, кто выехал из других регионов Украины нецентрализованно.

«Со всеми надо грамотно поработать, а для этого нужны сотни, а то и тысячи специалистов. Заранее таких лекторов, психологов никто не готовил. Поэтому нам необходимо организовать работу по обучению таких специалистов», — добавил Юрий Шевченко.

Проблемы беженцев

11 апреля в Госдуме прошло заседание экспертной группы по вопросу законодательного урегулирования ситуации с беженцами, в рамках которого были представлены результаты опроса, проведённого Telegram-каналом «Типичная Одесса». Согласно результатам исследования, чаще всего беженцы жаловались на то, что их неохотно регистрируют по месту жительства, например в съёмном жилье, а также на сложности с нотариальным переводом документов, поскольку специалиста, который сможет перевести с украинского на русский без ошибок, найти нелегко. Также участники опроса жаловались на долгое ожидание консультации по справочным телефонам, на то, что детям сложно оформить гражданство и устроить их в детский сад.

Члены экспертной группы выдвинули предложения, которые могут решить часть наиболее распространённых проблем. Например, разрешить регистрировать в ПВР беженцев, которые живут в съёмных квартирах.

По мнению Юрия Шевченко, такая схема могла бы заработать в Воронежской области: «Проблема в том, что ПВР — это пункт прежде всего временного размещения. Но поскольку собственники квартир и домов, как правило, неохотно регистрируют жителей, у беженцев остается один способ точно получить регистрацию — в ПВР. В итоге у них нет иного выхода, кроме как жить целыми семьями в одной комнате, как в общежитии, только ещё теснее. Если семья живёт в таких условиях долго, то это приводит к психологическому дискомфорту, ссорам, конфликтам и на этой почве — к пьянству, а там недалеко и до бытовых преступлений. А если их разместить в квартирах, то это и экономия для бюджета, и решение масштабной социальной проблемы».

Чтобы решить вопрос с постоянным жильём, он предложил выдавать беженцам жилищные сертификаты, как для жителей Херсона.

«Также можно ввести льготную ипотеку, когда первый взнос будет предоставлять государство, или же предоставлять людям аренду муниципального жилья», — добавил он.

Как пояснила депутат Госдумы Елена Драпеко, в первую очередь перенимать опыт с выдачей жилищных сертификатов следует в интересах беженцев из Харьковской области. «Это должна быть специальная история, как с Херсоном. У людей, уезжавших из Харькова, не было времени даже вещи собрать. Им требуется помощь», — заявила она на заседании экспертной группы.