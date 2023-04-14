Путин подписал закон об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за самовольное проникновение на государственные объекты.

Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вносит изменения в статью 20.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую наказание за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

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Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, МЧС, Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности, системы МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы РФ либо на объекты, отнесенные к ведению органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, обязательных работ на срок от 40 до 60 часов или административного ареста на срок до 10 суток. Ранее административная ответственность за проникновение на эти объекты не предусматривалась.

За самовольное проникновение на охраняемый объект Вооруженных сил РФ, объект, защита которого осуществляется органами госохраны, объект топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория опасности, либо на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальным грузам, охрана которых осуществляется Росгвардией, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, штраф составит от 75 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. За такое правонарушение также могут быть назначены обязательные работы на срок от 60 до 120 часов или административный арест на срок до 15 суток. Ранее штрафы и административный арест предусматривались только за самовольное проникновение на охраняемый подземный или подводный объект.

За проникновение на все остальные охраняемые объекты размер штрафов остается прежним - от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. При этом сохраняется возможность конфискации орудия совершения правонарушения, а в качестве альтернативных видов наказания вводятся обязательные работы на срок до 40 часов с возможной конфискацией орудия правонарушения или административный арест на срок до пяти суток с возможной конфискацией.