Кабмин выделил почти 400 млн рублей на ремонт здания ЦИК

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда около 400 млн рублей на ремонт здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить Управлению делами президента РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 399 373,5 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту здания, расположенного в г. Москве, Большой Черкасский переулок, д. 9, имея в виду ремонт светопрозрачного купола атриума, зала заседания, систем вентиляции и кондиционирования", - говорится в документе.

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Управделами также предписывается "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2024 года".

В доме 9 в Большом Черкасском переулке располагается ЦИК. О проведении ремонта в среду на заседании, которое проходило не в традиционном большом зале, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. "Хочу вас проинформировать о том, что в ближайшие месяцы мы будем проводить наши заседания вот в таком режиме, не в нашем основном зале, поскольку там сейчас будет проходить ремонт", - сказала она. Памфилова добавила, что из-за ремонта в атриуме и конференц-зале все экскурсии в здании ЦИК переносятся на осень.

Здание в стиле модерн в Большом Черкасском переулке было построено в 1901 году архитектором Александром Мейснером для князя Александра Голицына в качестве доходного дома, на первом этаже располагались магазины и конторы. В XVIII веке на этом месте находилась усадьба князя Черкасского, по фамилии которого и получил название переулок.