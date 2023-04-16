В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории

«Для начала в самом учебнике истории должен появиться раздел, посвященный специальной военной операции. Этот раздел действительно уже пишут. Более того, я недавно поучаствовал немного в его редактировании, надеюсь, то, что я отмечал, будет использовано. Из того, что я поучаствовал, понятно, что я считаю этот раздел нужным и полезным для школьников. Там, естественно, сказано не столько о самом ходе операции, а о ее причинах», — оценил предложение депутат.