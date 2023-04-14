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42 минуты назад

Критикующих власти уехавших россиян предложили лишать гражданства

Елена Прошина

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также депутат партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил лишать гражданства тех россиян, которые покинули страну и выступают с критикой властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хамзаева, для критикующих власть россиян, которые выехали из страны и получили паспорт другого государства, нужно создать процедуру отзыва российского гражданства.

«Мое личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств. Это первое, с чего надо начинать», – заявил депутат.

Хамзаев также добавил, что речь может идти о тех россиянах, которые получили обвинение по статье о дискредитации ВС РФ, но уехали в другую страну и не получили наказание.

Ранее в Госдуме создали рабочую группу по уехавшим из России деятелям культуры.

Политика,Видео,Султан Хамзаев,Единая Россия,Госдума,
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