Критикующих власти уехавших россиян предложили лишать гражданства

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также депутат партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил лишать гражданства тех россиян, которые покинули страну и выступают с критикой властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хамзаева, для критикующих власть россиян, которые выехали из страны и получили паспорт другого государства, нужно создать процедуру отзыва российского гражданства.

«Мое личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств. Это первое, с чего надо начинать», – заявил депутат.

Хамзаев также добавил, что речь может идти о тех россиянах, которые получили обвинение по статье о дискредитации ВС РФ, но уехали в другую страну и не получили наказание.