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Мишустин заявил, что санкции против РФ готовились годами

Подготовка к санкциям против России со стороны Запада длилась не один год. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе совместного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития России, передает RT.

«И все это было, скажем так, не спонтанно. Это готовилось годами», — сообщил он, обращаясь ко всем участникам встречи.

Он подчеркнул, что Россия достойно прошла через такие испытания. Против страны ввели «более десятка тысяч санкций», которые направлены на «лишение возможности нормальных доходов», добавил премьер.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России и попытается пресечь попытки страны обойти санкции.

Предыдущий (10-й) пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда включили 121 физическое и юридическое лицо, также ввели новые рестрикции на импорт и экспорт.

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