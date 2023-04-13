В Совфеде оценили шансы главы МИД ФРГ повлиять на Китай

Глава МИД Германии Анналена Бербок вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен приехала в Пекин, чтобы попытаться оказать влияние на КНР, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что вероятно, немецкого дипломата ждет такой же результат, как и руководителя ЕК.
«Вслед за фон дер Ляйен и Макроном на Пекин хочет попытаться повлиять и глава МИД ФРГ Бербок. Причем она явно намерена увязать экономику с политикой и не тонко намекнуть Пекину, что его отношения с Европой будут зависеть от его влияния на Россию — разумеется, в нужном Западу направлении. Однако все указывает на то, что результат ее активности будет примерно такой же, как и у фон дер Ляйен», — написал Пушков.
Как указал сенатор, Китай уже дал понять Европе, что ему нужен диалог, но каких-то увязок или диктовки условий со стороны европейских государств он не потерпит. Он также добавил, что в экономическом плане КНР нужен ЕС не меньше.