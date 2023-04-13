В Совфеде оценили шансы главы МИД ФРГ повлиять на Китай

«Вслед за фон дер Ляйен и Макроном на Пекин хочет попытаться повлиять и глава МИД ФРГ Бербок. Причем она явно намерена увязать экономику с политикой и не тонко намекнуть Пекину, что его отношения с Европой будут зависеть от его влияния на Россию — разумеется, в нужном Западу направлении. Однако все указывает на то, что результат ее активности будет примерно такой же, как и у фон дер Ляйен», — написал Пушков.