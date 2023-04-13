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55 минут назад

Патрушев отверг использование норм шариата вместо светских законов на Кавказе

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев исключил возможность применения норм шариата вместо светских законов в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Патрушев отверг использование норм шариата вместо светских законов на Кавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по безопасности в округе, которое состоялось в Нальчике. Заявление секретаря Совбеза России опубликовал ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что «не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов».

Также он заявил о попытках вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями и формирования новых салафитских групп.

Кроме того, Патрушев заявил, что сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, которые обусловлены их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за финансовые потоки.

На совещании Патрушев также обратил внимание на то, что зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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