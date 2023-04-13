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Мишустин задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы в Тюмени задал ученикам задачу про стакан, муху и крошку хлеба. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба
© РИА Новости

Глава правительства попросил присутствующих найти кратчайшее расстояние, которое должна преодолеть муха, севшая на стакан, до крошки хлеба, расположенной с противоположной от нее стороны.

Одна из школьниц нашла правильный ответ с помощью рисунка на доске, после чего Мишустин задал учащимся еще одну задачу: изобразил фигуру, которую им необходимо нарисовать на бумаге, три раза оторвав руку. «Кто решит — пришлите», — добавил он.

В сентябре 2021 года российский премьер предложил решить математическую задачу учащимся выпускного класса физтех-лицея имени Капицы. Он попросил их провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов. После бурного обсуждения задачи школьники так и не смогли прийти к ее решению.

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