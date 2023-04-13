В Кремле высказались о решении Гааги о компенсациях «Нафтогазу»

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о планах Москвы изучить решение гаагского суда о компенсации «Нафтогазу» в связи с потерей активов в Крыму, передает агентство «Прайм».

О том, что гаагский арбитражный трибунал обязал российскую сторону заплатить «Нафтогазу» пять миллиардов долларов за ущерб, понесенный в связи с потерей крымских активов, заявил ранее глава украинской компании Алексей Чернышов. Суд указал на то, что размер определялся как справедливая рыночная цена активов компании до момента их потери.

По словам представителя Кремля, эта тяжба имела место и не является новой. Вместе с тем, как уточнил он, «решение новое», и его нужно проанализировать.

Материалы будут изучены российскими экспертами, которые защищают права РФ в данном деле. За этим последуют решения, отметил Песков.