$82.09-0.0989.76+0.03
18 минут назад

В Кремле высказались о решении Гааги о компенсациях «Нафтогазу»

Лера Букина

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о планах Москвы изучить решение гаагского суда о компенсации «Нафтогазу» в связи с потерей активов в Крыму, передает агентство «Прайм».

В Кремле высказались о решении Гааги о компенсациях «Нафтогазу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О том, что гаагский арбитражный трибунал обязал российскую сторону заплатить «Нафтогазу» пять миллиардов долларов за ущерб, понесенный в связи с потерей крымских активов, заявил ранее глава украинской компании Алексей Чернышов. Суд указал на то, что размер определялся как справедливая рыночная цена активов компании до момента их потери.

По словам представителя Кремля, эта тяжба имела место и не является новой. Вместе с тем, как уточнил он, «решение новое», и его нужно проанализировать.

Материалы будут изучены российскими экспертами, которые защищают права РФ в данном деле. За этим последуют решения, отметил Песков.

Ранее Чернышов заявил в интервью Bloomberg о планах Украины в текущем году отказаться от импорта природного газа и нарастить объемы добычи топлива внутри страны.

Политика,Алексей Чернышов,Дмитрий Песков,Нафтогаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий