Посольство РФ отреагировало на информацию о латвийских военных на Украине

Посольство России в Риге выразило сомнения в заявлениях министерства обороны Латвии о том, что их военные на Украине выполняют только «вспомогательные функции». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация из рассекреченных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и ряда европейских стран, включая Латвию. При этом Рига подтвердила присутствие своих военных на Украине, но подчеркнула, что у них мирная миссия.

Посольство отметило, что Латвия является одним из лидеров по объему военных поставок на Украину и одной из первых, кто легализовал отправку добровольцев в зону боевых действий. В связи с этим, версия о «миролюбивом» характере миссии латвийских военных на Украине вызывает у дипмиссии сомнения.