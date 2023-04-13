Нилов предложил выдворять мигрантов за небольшие правонарушения

Мигрантов, которые управляют транспортом, необходимо тестировать на наркотики. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании палаты 13 апреля.
В России растет количество преступлений, которые совершают мигранты. Часть из них приехали по программе переселения соотечественников, а некоторые получили патенты, отметил депутат.
«Патент не должен быть индульгенцией. Если надо, надо значит увеличить стоимость патента, лимитировать количество этих патентов», — огласил идею парламентарий.
Также необходимо ввести тестирование мигрантов на наркотики, хотя бы для тех, кто управляет автомобилем, считает Нилов.
«Самая жесткая должна быть политика. В том числе и говорить о том, что надо вводить визовый въезд для тех, кто не умеет себя вести», — сказал депутат. Нужно и их выдворять даже за самые небольшие правонарушения, чтобы проводить таким образом профилактическую работу. Также необходимо усилить работу с диаспорами. Они должны понимать, какой репутационный ущерб могут получить, и разъяснять это своим соотечественникам.