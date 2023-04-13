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1 час назад

Нилов предложил выдворять мигрантов за небольшие правонарушения

Парламентская газета

Мигрантов, которые управляют транспортом, необходимо тестировать на наркотики. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании палаты 13 апреля.

Нилов предложил выдворять мигрантов за небольшие правонарушения
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В России растет количество преступлений, которые совершают мигранты. Часть из них приехали по программе переселения соотечественников, а некоторые получили патенты, отметил депутат.

«Патент не должен быть индульгенцией. Если надо, надо значит увеличить стоимость патента, лимитировать количество этих патентов», — огласил идею парламентарий.

Также необходимо ввести тестирование мигрантов на наркотики, хотя бы для тех, кто управляет автомобилем, считает Нилов.

«Самая жесткая должна быть политика. В том числе и говорить о том, что надо вводить визовый въезд для тех, кто не умеет себя вести», — сказал депутат. Нужно и их выдворять даже за самые небольшие правонарушения, чтобы проводить таким образом профилактическую работу. Также необходимо усилить работу с диаспорами. Они должны понимать, какой репутационный ущерб могут получить, и разъяснять это своим соотечественникам.

Политика,Ярослав Нилов,Госдума,
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