Нилов предложил выдворять мигрантов за небольшие правонарушения

«Самая жесткая должна быть политика. В том числе и говорить о том, что надо вводить визовый въезд для тех, кто не умеет себя вести», — сказал депутат. Нужно и их выдворять даже за самые небольшие правонарушения, чтобы проводить таким образом профилактическую работу. Также необходимо усилить работу с диаспорами. Они должны понимать, какой репутационный ущерб могут получить, и разъяснять это своим соотечественникам.