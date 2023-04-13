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3 часа назад

МИД РФ: Россия даст соответствующий ответ Норвегии на высылку российских дипломатов

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва даст соответствующий ответ на объявление Норвегией персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в стране. Об этом сообщает ТАСС. "РФ даст соответствующий ответ", - отметили в российском МИД. Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Осло хотел бы сохранить дипломатические отношения с Москвой на фоне высылки 15 российских дипломатов. По ее словам, в Осло хотят, чтобы у Москвы "по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб. 13 апреля стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии объявило персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России, они должны в ближайшее время покинуть страну. В сообщении подчеркивается, что в "настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии".

МИД РФ: Россия даст соответствующий ответ Норвегии на высылку российских дипломатов
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Политика,Анникен Хюитфельд,МИД России,
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