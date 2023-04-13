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Норвегия вышлет 15 российских дипломатов

Норвежские власти объявили 15 сотрудников российского посольства в стране персонами нон-грата, им предписано отбыть в Москву. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства страны.

Норвегия вышлет 15 российских дипломатов
© РИА Новости

В сообщении на сайте правительства Норвегии российские дипломаты обозначены как якобы сотрудники разведки, а само решение связано с усилением разведывательной угрозы со стороны Москвы.

«Пятнадцать офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — приводит портал слова главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

По словам дипломата, это решение якобы будет способствовать снижению уровня разведывательной активности России в Норвегии. При этом в публикации также отмечается, что другим сотрудникам разведки, которых могут направить для работы под дипломатическим прикрытием, визы выданы не будут.

Ранее Эстония призвала Евросоюз выслать еще больше российских дипломатов. Как отметили в Таллине, российские дипломаты ничего не делают для продвижения мира на Украине, а лишь ведут консульские дела и «распространяют пропаганду».

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