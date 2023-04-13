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Замглавы МИД РФ заявил о растущих рисках столкновения сил России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, выразил опасения по поводу возможного присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. Об этом пишут «Известия».

В МИД РФ заявили о растущих рисках столкновения сил России и НАТО
© globallookpress.com

По его словам, прием страны в альянс может привести к усилению военных амбиций НАТО на Севере и в Арктике, а также подорвать международное сотрудничество в этих регионах.

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Грушко также подчеркнул, что Россия будет тщательно следить за изменениями в конфигурации сил на финской территории и укреплять свою оборонительную инфраструктуру на границе с Финляндией.

Напомним, что в начале апреля Финляндия стала официальным членом НАТО. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что «горд» приветствовать Финляндию как нового члена альянса. Президент выразил уверенность в беспрецедентном усилении организации за счет вступления в нее страны.

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