В МИД РФ заявили о растущих рисках столкновения сил России и НАТО

По его словам, прием страны в альянс может привести к усилению военных амбиций НАТО на Севере и в Арктике, а также подорвать международное сотрудничество в этих регионах.

Грушко также подчеркнул, что Россия будет тщательно следить за изменениями в конфигурации сил на финской территории и укреплять свою оборонительную инфраструктуру на границе с Финляндией.