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1 час назад

В Самарканде началась встреча региональной «четвёрки» по Афганистану

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В Самарканде началась встреча региональной «четвёрки» по Афганистану. В мероприятии принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Цинь Ган, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари.

В Самарканде началась встреча региональной «четвёрки» по Афганистану
Фото: 

Об этом официальным представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в своём Telegram.

«В Самарканде проходит встреча глав МИД России, Ирана, Китая и Пакистана — региональная «четвёрка» по Афганистану», — написала она.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса.

Политика,Мария Захарова,Николай Патрушев,Сергей Лавров,МИД России,Совет безопасности РФ,
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