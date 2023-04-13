В Самарканде началась встреча региональной «четвёрки» по Афганистану. В мероприятии принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Цинь Ган, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари.