В Самарканде началась встреча региональной «четвёрки» по Афганистану. В мероприятии принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Цинь Ган, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари.
Об этом официальным представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в своём Telegram.
«В Самарканде проходит встреча глав МИД России, Ирана, Китая и Пакистана — региональная «четвёрка» по Афганистану», — написала она.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса.