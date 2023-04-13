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Антонов призвал США выдать визы делегации России для участия в мероприятиях в ООН

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Россия призывает США немедленно оформить визы для членов своей делегации, которая участвует в мероприятиях председательства РФ в Совете Безопасности (СБ) ООН в конце апреля, и журналистов. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Антонов призвал США выдать визы для делегации из России
© ТАСС

Он рассказал, что запрос по оформлению виз для дипломатов и журналистов из РФ был отправлен еще в конце марта, однако Вашингтон до сих пор не предоставил ни одного разрешения на въезд.

«Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин», — рассказал Антонов. Он добавил, что США не дали какого-то определенного ответа по поводу виз, а до мероприятия остались считанные дни.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам», — заявил дипломат. Антонов указал, что невыдача виз будет нарушением обязательств со стороны США, а также препятствованием полноценному функционированию ООН.

Посол также рассказал о ситуации вокруг спецборта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Вашингтон до сих пор не выдал разрешение на его прибытие. Антонов указал, что российская сторона ожидает от США оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо ограничений и условий.

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