Антонов призвал США выдать визы для делегации из России

Россия призывает США немедленно оформить визы для членов своей делегации, которая участвует в мероприятиях председательства РФ в Совете Безопасности (СБ) ООН в конце апреля, и журналистов. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что запрос по оформлению виз для дипломатов и журналистов из РФ был отправлен еще в конце марта, однако Вашингтон до сих пор не предоставил ни одного разрешения на въезд.

«Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин», — рассказал Антонов. Он добавил, что США не дали какого-то определенного ответа по поводу виз, а до мероприятия остались считанные дни.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам», — заявил дипломат. Антонов указал, что невыдача виз будет нарушением обязательств со стороны США, а также препятствованием полноценному функционированию ООН.