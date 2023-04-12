В РФ увеличен круг лиц, освобождаемых от уголовной ответственности при возмещении ущерба

Совет Федерации России одобрил закон о расширении круга лиц, которые подлежат освобождению от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что поправки будут внесены в статью 76.1 УК РФ – «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба». Согласно действующим законам, уголовная ответственность по ряду статей может быть снята с лиц, которые совершили преступление впервые и получили доход в крупном размере, в том случае, если они возместят ущерб. Новые поправки позволяют также освободить от уголовной ответственности лица, которые виновны в незаконном предпринимательстве, незаконной банковской деятельности, а также уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в российской или иностранной валюте.

Помимо этого, закон касается преступлений, совершённых в крупном и особо крупном размерах, если они связаны с нарушением авторских и смежных прав, а также с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также с ограничением конкуренции.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александра Карлина, данный закон направлен на гуманизацию российского законодательства, а также либерализацию наказания за преступления экономической сферы. «Кроме гуманизации эти нормы направлены на усиление защиты прав потерпевших физических лиц и организаций от такого рода деяний, поскольку они провоцируют и понуждают виновных лиц к возмещению ущерба. Таким образом, потерпевший не проходит сложную процедуру уголовного и затем гражданского процесса по рассмотрению его исковых требований о возмещении ущерба», – заявил он.