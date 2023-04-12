$82.18+2.6889.73+2.63
27 минут назад

Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

Москва24иещё 2

Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады
Фото: m24.rum24.ru

Подобное решение было принято в ответ на санкции канадского правительства в отношении российских граждан и компаний.

"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж. Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", – говорится в сообщении ведомства.

В "список-333", как обозначили его в российском МИД, вошли представители канадского руководства, парламентарии и политиков различного уровня и других лиц, поддерживающих русофобские настроения в стране. Ограничения на въезд в РФ будут действовать, в том числе для генерала-губернатора Канады Мэри Саймон, заместителя министра транспорта провинции Онтари Стэна Чо, а также ряда других политических деятелей.

Помимо этого, РФ включила в санкционный список Канады олимпийских чемпионов по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесу Верчью, подписавших письмо об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.

Политика,Меган Дюамель,МИД России,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий