Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

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Подобное решение было принято в ответ на санкции канадского правительства в отношении российских граждан и компаний.

"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж. Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", – говорится в сообщении ведомства.

В "список-333", как обозначили его в российском МИД, вошли представители канадского руководства, парламентарии и политиков различного уровня и других лиц, поддерживающих русофобские настроения в стране. Ограничения на въезд в РФ будут действовать, в том числе для генерала-губернатора Канады Мэри Саймон, заместителя министра транспорта провинции Онтари Стэна Чо, а также ряда других политических деятелей.