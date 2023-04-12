Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Подобное решение было принято в ответ на санкции канадского правительства в отношении российских граждан и компаний.
"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж. Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", – говорится в сообщении ведомства.
В "список-333", как обозначили его в российском МИД, вошли представители канадского руководства, парламентарии и политиков различного уровня и других лиц, поддерживающих русофобские настроения в стране. Ограничения на въезд в РФ будут действовать, в том числе для генерала-губернатора Канады Мэри Саймон, заместителя министра транспорта провинции Онтари Стэна Чо, а также ряда других политических деятелей.
Помимо этого, РФ включила в санкционный список Канады олимпийских чемпионов по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесу Верчью, подписавших письмо об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года.