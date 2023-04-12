Захарова: поставки снарядов с ураном не сойдут Лондону с рук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном «не сойдут с рук» Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что Лондон не отказался от «злонамеренных» планов поставить такие снаряды, вопреки многочисленным предостережениям.

«Возможно, они надеются, что подобное преступление снова сойдет им с рук как им сходили преступления в Югославии, Ираке и так далее. Нет, пусть не надеются», — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, если власти Британии «сохранили какие-то остатки трезвого мышления», они откажутся от «безрассудных безответственных преступных планов».

В Минобороны Британии ранее рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

В МИД РФ подчеркивали, что поставки таких снарядов увеличат страдания мирных жителей и нанесут экологии непоправимый ущерб.

В британском Минобороны в ответ заявили, что снаряды с обедненным ураном не имеют ничего общего с ядерным оружием, а их воздействие на здоровье людей и природу, «вероятно, будет низким».

25 марта Путин рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.