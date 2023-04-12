В Кремле оценили невыдачу визы США Лаврову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают действия США, затянувших выдачу виз российским делегатам в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что министр Сергей Лавров и остальные члены делегации пока не получили визы в США.

В апреле началось председательство России в Совбезе ООН. Лавров 25 апреля будет председательствовать на открытых дебатах в Совбезе по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«Пока ни одна виза не выдана», — подчеркнул Рябков.

«У американской стороны есть обязательства, как страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства», — напомнил Песков.

Задержки с выдачей американской визы Лаврову были и осенью 2022 года.