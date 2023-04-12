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В Кремле оценили невыдачу визы США Лаврову

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают действия США, затянувших выдачу виз российским делегатам в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили невыдачу визы США Лаврову
© РИА Новости

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что министр Сергей Лавров и остальные члены делегации пока не получили визы в США.

В апреле началось председательство России в Совбезе ООН. Лавров 25 апреля будет председательствовать на открытых дебатах в Совбезе по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«Пока ни одна виза не выдана», — подчеркнул Рябков.

«У американской стороны есть обязательства, как страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства», — напомнил Песков.

Задержки с выдачей американской визы Лаврову были и осенью 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин назначил министра главой российской делегации на сессии Генассамблее ООН, которая проходила в США с 20 по 26 сентября. При этом Штаты ранее ввели против министра санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну. В итоге Лавров получил визу.

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