Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совфед на заседании 12 апреля одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Речь идёт о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Ранее Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках.