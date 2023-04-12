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Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совфед на заседании 12 апреля одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

Речь идёт о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Закон о реформе воинского учета: повестки вручат по-новому

Ранее Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках.

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