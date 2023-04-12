Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину был доложен утверждённый Советом Федерации доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Отвечая на вопрос, будет ли использован данный документ, он указал, что Россия будет делать всё возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу.