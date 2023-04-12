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Российский консул получил согласие Сапеги на её экстрадицию в Россию

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Пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев заявил, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.

Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию
© ТАСС

Как рассказал дипломат РИА Новости, консул посетил Сапегу 10 апреля.

«В ходе встречи с осуждённой гражданкой России от неё было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — указал Маскалев.

Ранее Маскалев сообщал, что российские дипломаты работают по делу Софьи Сапеги и ожидают встречи с ней.

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