Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

Российский консул получил согласие Сапеги на её экстрадицию в Россию
Пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев заявил, что российский консул получил согласие находящейся в заключении в Белоруссии Софьи Сапеги на её экстрадицию в Россию.
Как рассказал дипломат РИА Новости, консул посетил Сапегу 10 апреля.
«В ходе встречи с осуждённой гражданкой России от неё было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — указал Маскалев.
Ранее Маскалев сообщал, что российские дипломаты работают по делу Софьи Сапеги и ожидают встречи с ней.